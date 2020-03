Accademia Imola: corsi online e concerti su Facebook

IMOLA. In attesa della riapertura, l’Accademia ha preso tutti i provvedimenti necessari per far fronte all’emergenza del coronavirus, predisponendo la modalità online dei corsi teorici delle Lauree Equipollenti per garantirne lo svolgimento nei tempi previsti. Gli studenti della prima annualità della Laurea Triennale possono così continuare a frequentare le materie del semestre in corso e preparare i relativi esami: Storia della Musica con la professoressa Anna Quaranta, Estetica con il professor Maurizio Giani e Ear Training con la professoressa Nicoletta Fenati. Gli studenti del biennio di Laurea Magistrale proseguono le lezioni di Storia della Musica con il Prof. Lorenzo Fico e le lezioni di Letteratura Italiana con le Prof.sse Serena Carbone e Annalisa Cattani. Prosegue anche online il Seminario di studio ed approfondimento di Armonia e Analisi curato dal Prof. Lorenzo Fico dedicato a tutti gli studenti, sia della laurea triennale che della laurea magistrale.

Sul fronte della comunicazione, l’Accademia ha lanciato due iniziative sui propri canali social. Sulla pagina officiale Facebook, con #imolaworldwide vengono proposti link a concerti ed esibizioni della comunità musicale imolese, in giro per l’Italia e per il mondo, del passato e del presente. Un’occasione per avere tempo di scoprire ed ascoltare interpretazioni di pagine straordinarie della Musica Classica e di stare vicini agli appassionati sostenitori dell’istituzione. Sulla pagina Instagram, l’iniziativa #ImolaAcademyWeAre è dedicata più propriamente alla Community dei giovani allievi che possono rilasciare pensieri, emozioni e racconti legati alla loro esperienza presso l’Accademia di Imola, rimbalzati dal loro profilo nella pagina officiale dell’istituzione.