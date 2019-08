Abbassamento di voce, Cristiano De Andrè annulla concerto a Sogliano

SOGLIANO. Un abbassamento vocale dopo il concerto di Verona. Per questo motivo Cristiano De Andrè ha annullato il concerto di domani a Sogliano. "Purtroppo l’annullamento della data di domani non dipende né dalla Pulp concerti, società organizzatrice, né dall'artista che ci teneva ad esibirsi in Romagna", spiega una nota degli organizzatori. "In tempi brevi comunicheremo se si riuscirà a recuperare la data nel mese di agosto o meno".

I biglietti per chi ne facesse richiesta saranno rimborsati da martedì 6 agosto fino al 30 agosto nei punti vendita dove acquistati.

Per info pulp concerti 3290058054.

