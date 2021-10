“A testa alta”, raccolta fondi per le pazienti dell’Irst di Meldola

Affrontare i tumori “a testa alta”. È la nuova campagna Ior a favore delle pazienti dell’Irst di Meldola. L’Istituto oncologico forlivese ha deciso di aprire una campagna di crowdfunding per dotare l’Istituto per i tumori di un casco refrigerante Paxman Scalp Cooler, macchinario che scongiura per molte donne sottoposte a chemioterapia l’effetto collaterale più temuto: la calvizie. Nasce così “A testa alta. La chemioterapia fa meno paura grazie ai caschi che salvano i capelli”, campagna di crowdfunding che l’Istituto Oncologico Romagnolo fa partire da oggi fino a Natale e che viaggerà sulla piattaforma dedicata all’indirizzo https: //www.insiemeachicura.it/progetti/strumenti/a-testa-alta. Lo Ior si è già esposto e si è reso disponibile a coprire gran parte dell’investimento: il resto verrà auspicabilmente raggiunto “a furor di popolo”, per un obiettivo attestato sui 21.000 euro. Chiunque potrà contribuire affinché anche alle pazienti che afferiscono all’Istituto di cura, quindi romagnole ma non solo, possa essere garantita la speranza di un percorso di cura che tenga in massima considerazione la qualità di vita di chi si sottopone alle terapie.