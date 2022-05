A Ponte Ospedaletto una panchina in nome dell’Europa

In occasione della Festa dell’Europa, lunedì 9 maggio alle 10.30, al Parco della Costituzione Europea di Ponte Ospedaletto, verrà inaugurata la “panchina europea”. Si tratta di una semplice panchina che viene dipinta di blu con dodici stelle gialle: la panchina come punto d’incontro e di aggregazione sociale, un riferimento per il quartiere e per la comunità nella loro quotidianità, decorata con i simboli dell’Unione Europea per ribadire sul territorio i valori della cittadinanza europea, promuovendo senso civico e riflessione.

L’iniziativa fa parte di un ampio progetto promosso dalla Gioventù Federalista Europea, iniziato ad agosto 2021 dalla volontà di alcuni ragazzi che, in seguito all’imbrattamento di una panchina europea realizzata a Lecco, hanno deciso di aprire una raccolta fondi per ripristinare la panchina e diffondere il progetto in più città possibili. Ad oggi sono state realizzate in più di 30 città, in tutta Italia, fra cui Pesaro, Salerno, Fano, Rimini, Ancona, Latina, Bellaria Igea Marina, Modena, Avellino e Trento.

L’inaugurazione di lunedì 9 maggio vedrà la partecipazione degli alunni della Scuola primaria di Balignano, alla presenza del sindaco e di rappresentanti del Movimento Federalista europeo.

Nella stessa data, in serata, il Castello Malatestiano di Longiano verrà illuminato simbolicamente con luci blu, per ribadire la vicinanza di Longiano alle istituzioni e ai valori dell’Europa.