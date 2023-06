A Nevio Spadoni il Premio Lerici

Al poeta drammaturgo ravennate Nevio Spadoni, che negli anni scorsi aveva ricevuto premi quali Il Gozzano, il Lanciano, “Salva la tua lingua locale” (Roma), “ Aldo Spallicci”,il Guardiagrele (Abruzzo) alla carriera, l’Ischitella (Puglia), e menzioni varie, la giuria competente ha recentemente assegnato il premio Lerici Pea “Paolo Bertolani” per la sezione dialettale. Il riconoscimento sarà consegnato nel corso di una cerimonia che si svolgerà a Lerici (SP), stupenda località nel Golfo dei Poeti, il prossimo 31 luglio. Il premio Lerici di poesia, istituito nel 1952 e assegnato a partire dal 1954, è uno dei più antichi e prestigiosi ed è articolato in varie sezioni che nelle passate edizioni hanno insignito, tra gli altri, autori come Franco Loi, per la sezione in dialetto o Valerio Magrelli e Patrizia Cavalli, per la poesia edita, o Mario Luzi ed Attilio Bertolucci, alla carriera.