A Morciano test sierologici sul covid gratuiti agli studenti

A Morciano test sierologici gratuiti agli studenti. Si parte dalle scuole superiori. I test consentiranno di tenere monitorato l’andamento del virus e provvedere, nel più breve tempo possibile, in caso di necessità. Si tratta di una proposta che il Comune di Morciano ha avanzato, a titolo sperimentale, all’istituto superiore ‘Gobetti’ avendo acquisito la disponibilità della Casa di cura di Morciano di Romagna a cofinanziare l’intervento. Lo scopo è quello di individuare, sin dall’origine, ogni possibilità di diffusione di un problema ancora all’ordine del giorno e che potenzialmente, potrebbe produrre problemi all’evolversi dell’anno scolastico ma anche mettere a repentaglio la salute di tutti coloro i quali vengono a contatto con i giovani: per motivi familiari, di studio, di trasporto e di servizi in genere. Sono circa 1000 gli studenti che, da ogni parte della provincia, dalle Marche e della Repubblica di San Marino, si rivolgono quotidianamente alle strutture scolastiche superiori morcianesi, La volontà del Comune è quella di rivolgersi a questa particolare fascia della popolazione affinché tramite test sierologici si possa verificare il grado di circolazione del virus ed eventualmente a seguito di tamponi, individuare i cosiddetti asintomatici. Il progetto prevede che mensilmente, a partire da lunedì 12 ottobre, almeno 100 ragazzi al mese, presi a campione sulla base della disponibilità espressa da loro stessi se maggiorenni oppure dai loro genitori, possano recarsi, accompagnati dal personale della scuola, presso la locale e vicina Clinica Montanari al fine di effettuare il test sierologico cosiddetto pungidito. La proposta avanzata dal Comune si è ritenuta necessaria al fine di anticipare, per quanto possibile, l’analoga proposta che da più parti, sia dal livello regionale che dal livello nazionale, viene invocata ma che probabilmente verrà avviata nei prossimi mesi. A seguito del consiglio di istituto dell’Istituto Gobetti fissato per il prossimo 30 settembre verrà sottoscritta la convenzione.