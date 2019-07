CERVIA. Come ogni estate al Circolo tennis di Milano Marittima va in scena il Vip Master organizzato da Mario e Patrick Baldassari. Tantissimi anche quest'anno i volti noti in campo.

Tra gli altri Clayton Norcross, il popolare Thorne di Beautiful. Star come sempre Valeria Marini. E con lei Antonio Razzi, Edoardo Raspelli, Stefano Bettarini e tanti altri.