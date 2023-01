A Londra con la riminese Imago per i “nuovi” libri antichi

Se ci si interroga sulle origini del libro per come lo conosciamo oggi, a molti verrebbero in mente i manoscritti medievali, volumi spesso di enormi dimensioni (perlomeno per gli standard moderni), memorabili soprattutto per la presenza di splendide e affascinanti miniature variopinte, realizzate con minuziosa cura da parte della celebre figura, anch’essa molto affascinante, del copista e del miniatore «che, nel silenzio di uno scriptorium di un monastero, è faticosamente intento al suo paziente lavoro. Un’opera indispensabile, la sua, per conservare e tramandare attraverso abile perizia un inestimabile patrimonio millenario».

Quei particolari volumi sono anche famosi per essere dei pezzi unici, di inestimabile valore al giorno d’oggi, e per questo motivo inaccessibili anche dai bibliofili più appassionati, se non per una breve consultazione.

A mettere una “toppa” a questo problema c’è il lavoro dell’editore Imago, che ha sede proprio a Rimini, e che da oltre dieci anni realizza dei veri e propri facsimile dei più famosi manoscritti risalenti al periodo medievale, che si presentano non come delle semplici copie, ma come opere quasi indistinguibili da quelle originali; infatti il lavoro dietro a questi volumi presenta una cura e un’attenzione al dettaglio degna di essere paragonata a quella dei copisti dei primi secoli del secondo millennio, arrivando a produrre volumi che hanno il vantaggio di poter essere venduti a chiunque sia interessato, dando la possibilità a ogni book enthusiast e a ogni collezionista in circolazione di acquistarli e di usufruirne.

Queste fedeli riproduzioni, in particolare tre volumi tratti dall’immensa collezione di papa Benedetto XIV, saranno protagoniste della conferenza dal titolo “I manoscritti miniati della collezione di papa Benedetto XIV (1740-1758)”.

La conferenza, che si svolgerà all’Istituto di Cultura a Londra il 25 gennaio alle ore 18, sarà tenuta dalla professoressa Maria Giovanna Fadiga Mercuri, ambasciatrice e filologa umanistica, e da Barbara Bertoni, direttrice di Imago, e «verterà sul racconto delle vicissitudini della Collezione Lambertini e della prestigiosa Biblioteca Universitaria di Bologna, che conserva questi capolavori». Parteciperà all’evento anche il responsabile della sezione Manoscritti della British Library di Londra, John Lee, un grande esperto nel settore che illustrerà l’importanza che hanno nell’ambito della bibliofilia e dello studio le edizioni facsimilari.

Questo convegno si prospetta come un’opportunità da non perdere per chiunque desideri affacciarsi all’interessante mondo dei manoscritti, e saperne di più su queste riproduzioni incredibilmente all’avanguardia.

www.imagosrl.eu

Info: 0541 384859