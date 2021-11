A Imola il primo corso in Italia per tecnico di meteo-climatologia

Sta per partire a Imola il primo corso di Istruzione e formazione superiore (Ifts) per “Tecnico in meteo-climatologia e gestione delle risorse ambientali”. Primo non solo a Imola ma in tutta Italia su queste tematiche.

La Fav, Fondazione Aldini-Valeriani, promotrice del corso, può tirare un sospiro di sollievo. Il requisito minimo dei 20 iscritti entro il 15 novembre perché il corso, finanziato dalla Regione tramite il Fondo sociale europeo, possa iniziare formalmente c’è: «Abbiamo raggiunto quota 21. Bisogna vedere se si presenteranno tutti alle selezioni però siamo fiduciosi» afferma Giuseppe Pandolfo di Fav. Scaduti i termini sono infatti previsti dei test per iniziare con le lezioni già entro fine mese: «Le selezioni avverranno appena chiuse le iscrizioni. È prevista una prova scritta a risposta multipla che varrà il 50%. L’altro 50% dipenderà da un colloquio motivazionale. Se non dovessimo avere 20 idonei riapriremo le iscrizioni per qualche giorno». Il corso dura un anno, è gratuito e conta 800 ore: 500 in aula, nei laboratori dell’Alberghetti, e 300 in forma di stage.