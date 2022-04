A Gabicce Mare inaugurata la “Curva Pantani”: 500 euro alla Fondazione intitolata al Pirata

Inaugurata questa mattina la “Curva Pantani”. Una parete che traccia una scia di colori e poi lui, il grande Marco Pantani, che li cattura tutti e con la sua proverbiale grinta, sfreccia sulla Via Panoramica.

E’ questa l’immagine del progetto grafico pensato da Laura D’Amico e realizzato dal Comune di Gabicce Mare per la riqualificazione della parete muraria della strada Panoramica all’altezza del bivio che unisce Gabicce Mare e Gabicce Monte.

La “curva Pantani” è stata inaugurata alla presenza dell’Amministrazione Comunale, della mamma e del papà di Marco, Tonina Belletti e Paolo Pantani, della nipote Serena Boschetti, della Fondazione Pantani onlus e dello “Spazio Pantani”. Il Comune ha deciso di devolvere alla Fondazione Pantani 500 euro per le attività che la stessa Fondazione porta avanti in ricordo di Marco.

Presenti, per la Regione Marche, il Vicepresidente del Consiglio Regionale Andrea Biancani, la consigliera Micaela Vitri e il consigliere Giacomo Rossi, la sindaca di Cattolica Franca Foronchi, il consigliere del Comune di Pesaro Gambini.

Tante le associazioni e i gruppi sportivi che hanno partecipato: Cicloteam 2001 Gabicce, Velo Club Cattolica, Visit Gabicce, La Banda del San Bartolo, Avis, Auser, Associazione Rimbalzi Fuori Campo, e rappresentanti della Granfondo Squali Cattolica e Gabicce. Un ringraziamento a Rivierabanca, sempre presente nelle iniziative del territorio e a Menghini di Rcs.

Non potevano mancare gli appassionati e i fan di Marco, che hanno ancora vivo il ricordo delle prodezze del Pirata. Quel tratto di strada da diversi anni è conosciuto nel linguaggio comune come “curva Pantani” da quando nel 2013, in occasione della tappa cronometro del Giro d’Italia Gabicce Mare – Saltara, un gruppo di street artist disegnarono sul muro il volto di Marco Pantani, come omaggio al campione che spesso aveva frequentato e apprezzato la via Panoramica per i suoi allenamenti.

Il progetto di restyling, fin dalla sua idea iniziale, ha avuto come presupposto, quello di non cancellare, anzi di rendere ancora più vivo e attuale il tributo a Pantani fino a diventarne una sorta di memoriale in onore dell’indimenticato campione e della sua intramontabile leggenda.

“Si tratta di un’opera– sottolineano il sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi e il vicesindaco Marila Girolomoni– dal forte impatto estetico e si inserisce in un circuito di installazioni e di riarredo urbano in vari punti della città isprirati al city brand “Gabicce Maremonte” e all’identità del territorio. Riportare alla luce il ricordo di Marco Pantani in un tratto di strada così significativo per lui, per noi e per tutti gli appassionati di ciclismo, è davvero emozionante e ringrazio la famiglia Pantani per averci affiancato per tutto il percorso. Ringrazio inoltre la Regione Marche per aver riconosciuto il valore di questi allestimenti e per averne finanziato parte della realizzazione”.

L’opera muraria è stata realizzata su un’area di circa 150 metri e presenta una duplice valenza narrativa: da una parte interviene nel progetto globale di “brandizzazione” attraverso la riproduzione del logotipo “Gabicce Maremonte”; dall’altra abbina alla riqualificazione di questo tratto di strada, così amato dai percorsi ciclistici, la presenza di Marco Pantani. Una storia nella storia, che il Comune di Gabicce Mare ha cercato di raccontare con una resa prospettica talmente realistica che illude davvero i passanti e i fruitori di vedere Marco in volata sulla Panoramica.

L’inaugurazione della “curva Pantani” segna anche l’inizio di un percorso di collaborazione con la Fondazione Pantani Onlus per iniziative sul territorio, sia di carattere sportivo, sia di carattere più benefico.