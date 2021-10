A Cesena doppio Dvd in tiratura limitata per “Est – Dittatura last minute”

Doppio dvd in edizione limitata per “Est – Dittatura last minute”. La versione “standard” del dvd è già in vendita anche online sui principali negozi digitali, a questa se ne affianca un’altra in tiratura limitatissima fortemente voluta da Maurizio Paganelli che insieme a Andrea Riceputi è tra i produttori del film e autore del libro Addio Ceausescu (casa editrice Ponte Vecchio) che racconta la storia del viaggio che ha ispirato la sceneggiatura del film. «Mi sono fatto stampare 350 copie in una edizione limitata che contiene il film nella versione cinematografica e la versione estesa, più 60 minuti di clip di scene tagliate, dietro le quinte, errori sul set, e tantissime fotografie, soprattutto di comparse cesenati, accompagnate dalla colonna sonora di Caprelli. È un bel regalo per chi ama il cinema e per chi vuole conservare un ricordo di questo film che racconta anche Cesena e a cui tanti cesenati hanno partecipato come comparse». L’edizione limitata costa 18 euro ed è acquistabile solo da Hangar e al cinema Aladdin. Nel frattempo prosegue il tour del film che sta girando i festival del cinema di tutto il mondo. A novembre sarà al Festival del cinema italiano di Villerupt in Lussemburgo, poi al Festival internazionale del cinema italiano in Russia dove faranno tappa a Mosca e a Novosibirsk e infine in Francia a Tolosa.