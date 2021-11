A Cesena 320mila euro di lavori stradali e di regimazione idraulica

Interventi su strada e opere di ripristino e manutenzione rientrano nel progetto definitivo relativo ai progetti partecipati 2021 approvato dalla Giunta e corrispondente a una spesa complessiva di 320 mila euro. Si interverrà in alcune strade dei quartieri Cervese Sud, Oltresavio e Rubicone rispondendo a specifiche richieste presentate agli Uffici comunali di pertinenza direttamente dai cittadini. “Con l’approvazione di questa delibera – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – manteniamo l’impegno preso con i cittadini e con i Quartieri di voler portare a compimento tutti quegli interventi votati nell’ambito del percorso partecipato di Carta Bianca. Oltre all’impegno preso, siamo convinti che la realizzazione di questi interventi vada a dare risposta a reali esigenze emerse dai vari territori”.

Al Cervese Sud, in Via Cerchia di Sant’Egidio – a servizio della fermata bus di Via Tavolicci – sarà installato un semaforo a chiamata di tipo pedonale dotato di lanterne semaforiche a led e di tutti i dispositivi di ultima generazione per la sicurezza pedonale. All’Oltresavio invece, in zona Aie, si procederà con specifiche opere di regimazione idraulica rese necessarie a seguito di alcuni eventi piovosi che hanno provocato allagamenti e danni ad abitazioni e coltivazioni. Per queste ragioni, e al fine di evitare ulteriori conseguenze negative, sono stati programmati diversi interventi per migliorare lo scolo delle acque nelle aree colpite, in parte già realizzati e in parte in fase di realizzazione. Tra le zone coinvolte, un grosso allagamento si è registrato nell’estate 2014 anche in zona Aie di Tipano in cui sono stati già realizzati vari lavori di miglioramento dello scolo della acque. L’intervento messo oggi a Bilancio consiste nella risagomatura del fosso stradale di Via Settecrociari e la realizzazione di uno nuovo scolo con punto di scarico sul rio Casalecchio.

Sempre all’Oltresavio, in Via Del Priolo, che si sviluppa da Via Tipano fino a Via Settecrociari, si interverrà allargando il tratto stradale e procedendo relativamente con l’esecuzione di alcuni lavori di tombinatura del fosso stradale lato nord in modo da poter creare una banchina transitabile necessaria per un eventuale allargamento stradale. L’intervento sarà completato con l’asfaltatura del tratto in oggetto e dal rifacimento della segnaletica orizzontale. Asfaltature programmate anche in Via Cattolica, nei tratti stradali che necessitano di manutenzione, e in Via Savio (nel tratto da Via Bonci a Via Farini sul lato sud), con la realizzazione di un marciapiede.

Nel Quartiere Rubicone opere di messa in sicurezza saranno eseguite in Via Montiano, all’incrocio con Via De Nicola. Anche in questo caso l’intersezione verrà dotata di semaforo veicolare. L’impianto sarà dotato di lanterne semaforiche a led e di tutti i dispositivi di ultima generazione per la sicurezza veicolare e ciclopedonale.