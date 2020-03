Emma, il disco, il video, il concerto a Bologna

BOLOGNA. Dopo l’uscita del brano in radio lo scorso 6 marzo, è ora online da ieri il video di “Luci blu”, il nuovo singolo di Emma estratto dal suo ultimo disco di inediti “Fortuna”. Il video è stato girato da Paolo Mannarino e vede la partecipazione dell’attore Alessandro Roja, per la prima volta protagonista di un video musicale, e della stessa Emma. Nel video, dal taglio cinematografico, trapela tutta l’intensità ed emotività del brano, la dolcezza e la fragilità, l’amore e il dolore: un breve viaggio nei sentimenti in cui è facile immedesimarsi. Emma presenterà live “Fortuna” il 25 maggio all’Arena di Verona (biglietti esauriti). A ottobre sarà impegnata con il tour “Fortuna live palasport 2020”: il 23 ottobre sarà all’Unipol Arena di Bologna. Biglietti in prevendita su Ticketone e nei punti vendita tradizionali.