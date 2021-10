8 giochi gratuiti utili per affinare la preparazione dei programmatori alle prime armi

Si sa, gli sviluppatori alle prime armi sono sempre alla ricerca di casi di studio e di prove pratiche tramite le quali mettere alla prova le loro conoscenze. In primis è fondamentale completare un corso di informatica online di livello come quello dedicato alla programmazione proposto da aulab – un bootcamp intensivo e immersivo della durata di 3 mesi in cui aspetto teorico e quello pratico si intervallano per creare le basi fondamentali per la futura vita lavorativa dello studente – ma poi è altrettanto importante continuare il percorso tramite esercizi, per dare agli sviluppatori in erba la giusta consapevolezza dei propri mezzi. Il mondo del coding, soprattutto all’inizio, può incutere timore e creare una sorta di blocco difficile da superare. Per entrare nell’ottica giusta, oltre alla messa in pratica delle nozioni assimilate, anche le possibilità offerte dai giochi di coding può rappresentare un modo per acquisire sicurezza e scioltezza mentre si lavora sui codici. Ecco alcuni esempi.

CodinGame

Si tratta di un sito che permette di risolvere problemi attraverso l’applicazione dei concetti chiave della programmazione. L’elemento della competizione stimola il giocatore ad impegnarsi di più, e l’avere a disposizione sino a 25 linguaggi di programmazione, permette di variare la propria attività, rendendola più completa e stimolante.



CSS Diner

Dedicato al linguaggio CSS è invece CSS diner, un sito che propone un percorso composto da 32 sfide per entrare in sintonia con uno degli strumenti chiave per il programmatore. C’è una progressione a livello di difficoltà che evita di scoraggiare sin da subito il giocatore per portarlo a concludere con successo l’esperienza ludica.



Grid Garden

Il layout CSS Grid è invece il protagonista di Grid Garden, che propone 28 livelli che diventano sempre più impegnativi. Ogni sfida è preceduta da una panoramica esplicativa delle funzioni di CSS Grid che si andranno a usare, focalizzandosi quindi prima sull’aspetto didattico e solo in un secondo momento su quello ludico.



SQL Murder Mystery

Per gli sviluppatori sia esperti che alle prime armi che usano SQL, ecco SQL Murder Mistery, un sito originale che presenta una vera e propria storia in cui l’obiettivo dell’utente è quello di scoprire chi è l’assassino attraverso la risoluzione di problemi informatici. La piattaforma utilizza SQLite ed è quindi probabile che per molti ci sia la necessità di prendere familiarità con la peculiare struttura del database prima di addentrarsi nel vivo del gioco.



CodeCombat

Code Combat è un’ottima alternativa sia per i ragazzi che si stanno approcciando per la prima volta al mondo della programmazione, ma anche per quegli adulti che stanno seguendo un corso e si stanno quindi formando per intraprendere la carriera di coder. C’è possibilità di selezionare un linguaggio di programmazione specifico, entrando nel vivo attraverso prove che permettono di fissare concetti fondamentali. Per chi volesse, esiste la possibilità di effettuare l’upgrade a pagamento per ottenere più livelli da sfruttare per affinare le proprie armi.



Untrusted

L’avventura la fa invece da padrona in Untrusted, sito che permette di testare le proprie conoscenze in un linguaggio fondamentale come JavaScript. L’esperienza ludica in questo caso è consigliata a quegli utenti che hanno già delle basi avanzate con questo strumento. Chi è alle prime armi all’inizio avrà qualche difficoltà, ma dopo qualche tempo la strada sarà tutta in discesa.



Elevator Saga

Anche Elevator Saga è un gioco incentrato sul JavaScript e richiede particolare abilità per riuscire a trasportare quanta più gente possibile negli ascensori nel tempo ristretto messo a disposizione. Una volta creato il codice è possibile controllare la sua efficacia cliccando sul pulsante apposito. Per sapere se si è raggiunto un punteggio sufficiente a passare il livello è possibile dare un’occhiata alle statistiche presenti nell’apposita sezione.



Tynker

Tynker è un sito dedicato ai più piccoli, che permette di lavorare al proprio progetto e di giocare imparando utilizzando linguaggi di programmazione come HTML, CSS, JavaScript e Java. L’offerta tra progetti esistenti, algoritmi e sfide è davvero molto nutrita, e in più c’è anche l’elemento social della community che permette all’utente di condividere il proprio operato con gli altri.