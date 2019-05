Fotografia: Corzani in bianco e nero a Bagno di Romagna

BAGNO DI ROMAGNA. Un viaggio in bianco e nero fatto di immagini, suggestioni, volti. Prende il via oggi la mostra fotografica “Black people in a white world” che porta la firma del fotografo, giornalista, speaker radiofonico e musicista romagnolo Valerio Corzani. Appuntamento dalle 17.30 in poi a Palazzo del Capitano di Bagno di Romagna.

Le immagini in bianco e nero (un bianco e nero che parafrasa il titolo della mostra) sono il frutto delle esplorazioni di Valerio Corzani in giro per il mondo. Si viaggia idealmente in Marocco, Tailandia, Colombia, Mali, Zanzibar, Inghilterra, Italia, Francia, Giordania, Portogallo, Etiopia, India e Capoverde. Con unico filo conduttore a muovere l’obbiettivo della macchina fotografica: la situazione del “popolo nero” ad ogni latitudine, i sogni e le vicissitudini della “Black Odyssey”. E il tentativo di documentare, sia pure in una variabile infinita di sfumature, quella che l’intellettuale senegalese Léopold Sédar Senghor chiamava “la négritude”. È un viaggio disordinato e randomico, che però trova insospettabili e lungimiranti legami: il ripetersi di una posa, lo stesso tipo di attività lavorativa, un comune scenario naturale, la stessa età anagrafica, perfino un luccichio negli occhi sovrapponibile…

A impreziosire il percorso fotografico, estratti dai testi delle canzoni di Nina Simone e Gil Scott-Heron, dai libri di James Baldwin e Toni Morrison e dalle dichiarazioni di Muhammad Ali e Kareem Abdul-Jabbar. Sono tutti musicisti, scrittori e sportivi statunitensi. Gli Stati Uniti sono in effetti un territorio strategico per studiare le dinamiche del popolo nero, territorio che però sostanzialmente manca dalle perlustrazioni visive della mostra, che predilige invece regioni del mondo meno battute, considerate spesso periferiche, ma che sono altrettanto cruciali.

Valerio Corzani originario di Bagno di Romagna, si è laureato in Estetica con una tesi su “John Cage e il problema multimediale”. È autore, giornalista, conduttore radiofonico, musicista, fotografo e scrittore. Si occupa di musica, cultura giovanile, nuovi media e viaggi. Ha pubblicato foto e reportage fotografici per quotidiani e riviste con cui collabora tra cui XLRepubblica, Il Manifesto, Alias, Diario, Jack, Slow Food, Il Giornale della Musica ecc..Oltre che per il sito di Radio3Rai e per la piattaforma online internazionale Afropop Worldwide.

Dal 2017 cura una sua rubrica di ritratti fotografici, “Corzani Airlines”, sul magazine Blogfoolk e dal dicembre 2018 collabora con il magazine della Lonely Planet. Le sue foto sono sulle copertine degli album de Gli Ex, Interiors e Caracas. Fino al 29 settembre.