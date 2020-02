Marco Paolini a Forlì con “Il calzolaio di Ulisse”

FORLI’. Lunedì 10 dalle ore 21 al teatro Diego Fabbri, Marco Paolini presenta “Nel tempo degli dèi. Il calzolaio di Ulisse“, scritto con Francesco Niccolini per la regia di Gabriele Vacis, Sul palco con Paolini, Saba Anglana, Elisabetta Bosio, Vittorio Cerroni, Lorenzo Monguzzi, Elia Tapognani, musiche originali di Lorenzo Monguzzi con il contributo di Saba Anglana e Fabio Barovero.

Da diversi anni MARCO PAOLINI esplora il personaggio di Ulisse. Oggi, con la collaborazione alla scrittura di Francesco Niccolini e la regia di Gabriele Vacis, quella esplorazione trova il suo centro negli dèi, burattinai del destino umano. Nel tempo degli dèi. Il calzolaio di Ulisse è il titolo dello spettacolo, prodotto da Jolefilm e Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa, che Paolini presenta al Teatro Diego Fabbri di Forlì lunedì 10 febbraio alle ore 21. Con lui, sul palcoscenico, anche Saba Anglana, Elisabetta Bosio, Vittorio Cerroni, Lorenzo Monguzzi ed Elia Tapognani e le musiche originali di Lorenzo Monguzzi, realizzate con il contributo di Saba Anglana e Fabio Barovero. Il calzolaio del sottotitolo è l’aedo, che cuce la storia intorno al corpo e alla personalità di Ulisse come l’artigiano fa con un paio di scarpe. Lo spettacolo è sol out. Info: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it