Trovato con 100 piante di marijuana, arrestato spacciatore a Riccione

RICCIONE. Quando i carabinieri lo hanno fermato gli hanno trovato in macchina diversi sacchi con delle piante di marijuana per un totale di sedici chili di stupefacente. "Pronte per essere immense sul mercato locale dello sballo", scrivono in una nota i carabinieri di Riccione. Così è finito in manette un trentunenne riminese. Avviate le indagini sull'uomo, i militari hanno poi scoperto che a Gemmano, località Cavicciano, aveva messo in piedi una vera e propria piantagione di "erba", con tanto di sistemi di irrigazione e generatori di corrente. Complessivamente i carabinieri hanno sequestrato un centinaio di piante.

