Zona arancione, scuole superiori in presenza solo dal 25

Emilia-Romagna in zona arancione per tre settimane. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza con le nuove restrizioni anche per Calabria, Lombardia, Sicilia e Veneto. Fino al 25 prosegue quindi la didattica a distanza per le scuole superiori. in zona arancione è vietato muoversi da regione e da comune, tranne le consuete eccezioni anche per centri con meno di 5 mila abitanti (in un raggio di 30 chilometri), sempre con autocertificazione. Bar e ristoranti aperti, ma solo per asporto e consegna a domicilio. La ristorazione con asporto è consentita fino alle 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato.