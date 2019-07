“W Radio Playa” Rimini su Italia 1 con Diletta Leotta

Prende il via oggi su Italia 1 il programma W Radio Playa con collegamenti quotidiani dalla spiaggia di Rimini.

Appuntamento tutti i giorni, per tre settimane (15 puntate), da lunedì a venerdì dalle 14.10 fino alle 14.30: venti minuti al giorno. Conduttori dello show sono Diletta Leotta e Daniele Battaglia, che dagli studi di Radio 105, accoglieranno gli ospiti per parlare d’estate, di musica e delle tendenze del momento.

Diletta e Daniele si collegheranno ogni giorno dallo studio con la spiaggia di Rimini. Gli inviati al Bagno 26 sono I Panpers, al secolo Andrea Pisani e Luca Peracino.

Il duo comico di Colorado arbitrerà le sfide tra coloro che la vacanza la vivono e decreteranno i vincitori. In palio prestigiosi premi Wind: smartphone, tablet e promozioni telefoniche (fra cui minuti illimitati e 50 Giga al mese di Internet gratuiti per 20 anni).

Noti e numerosi gli ospiti in studio che si alterneranno nel corso delle puntate. Ci saranno soprattutto personaggi del mondo della musica: Annalisa, Baby K, Elodie, Francesco Gabbani, Giusy Ferreri con Takagi & Ketra, Irama, J-Ax e The Kolors. Ma anche diversi ospiti del mondo dello spettacolo: Andrea Mainardi, Gianluca Impastato, Paolo Ruffini, Pierluigi Pardo e Scintilla.

In verità però i collegamenti con Rimini sono già stati registrati. «Hanno fatto tutto in una settimana» spiega Gabriele Pagliarani del Bagno 26, la spiaggia che per una settimana ha ospitato le riprese.



«Lo staff della Magnolia e i Panpers – aggiunge – sono stati qui l’ultima settimana di giugno. Iniziavano a lavorare alle 8 del mattino sino alle 8 di sera con una breve pausa solo all’ora di pranzo. I Panpers hanno coinvolto i turisti e anche qualche riminese nei giochi che facevano continuamente. E qualche volta, fra i protagonisti, vedrete anche me».

Pagliarani aggiunge: «Credo che per Rimini sia una bella pubblicità.

Il nome della nostra città è stato ripetuto centinaia di volte. Meglio di così non poteva andare: abbiamo fatto bella figura».

Gabriele, che non è certo passato inosservato alla produzione, rivela poi di aver ricevuto dallo staff della Magnolia un invito a prendere parte alla prossima edizione dell’Isola dei famosi non vip. «Mi piacerebbe esserci. Per farmi conoscere ancora di più e per perdere un po’ di chili». Se son rose… fioriranno.