Vuole buttarsi dal viadotto della E45: salvato da motociclista

Dopo aver girovagato per mezza Italia sceglie un viadotto della E45 per farla finita, ma il coraggio e la prontezza di riflessi di un motociclista di passaggio gli salvano la vita con il contributo fondamentale degli agenti della polizia stradale di San Piero in Bagno chiamati a soccorso.



L’uomo sulla E45, in territorio comunale di Bagno di Romagna, ha fermato la sua utilitaria ed è salito sul guard rail del viadotto, con sotto uno strapiombo di una trentina di metri.

Nella corsia opposta stava transitando un motociclista che ha visto tutta la scena. Non si è perso d’animo, ha fermato e parcheggiato la moto, ha attraversato la superstrada e ha afferrato l'uomo, impedendogli di buttarsi nel vuoto.



