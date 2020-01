Volley Club Cesena certificato “Qualità Oro”

Il Volley Club Cesena si conferma ai vertici italiani per i risultati a livello giovanile. In questi giorni, la Federazione Italiana Pallavolo ha assegnato al team di via Fausto Coppi la prestigiosa certificazione di Qualità Oro 2020-21 per l’organizzazione del proprio settore giovanile, maschile e femminile. Risultato straordinario se si considera che in Italia, solo 16 società su oltre 4500 sono riuscite ad ottenere questo tipo di certificazione ‘congiunta’, ovvero sia per l’attività giovanile maschile che per quella femminile. Indubbiamente si tratta di un riconoscimento non scontato che premia la continuità dell’associazione guidata dal Presidente Maurizio Morganti e dal Vice Presidente Carlo Babbi.La Fipav con la consegna di questo riconoscimento è di stimolo per i club pallavolistici nella progettazione e nella gestione della società sportiva dal punto di vista organizzativo, educativo, promozionale e tecnico. Le certificazioni sono divise su 3 livelli: oro, argento e standard, in base al punteggio raggiunto. Il Volley Club Cesena è ai vertici nazionali delle società sportive per il settore giovanile grazie all’eccellenza raggiunta in diversi criteri valutativi: il numero di atleti ed atlete, i risultati sportivi, il numero di allenatori qualificati, le collaborazioni con gli istituti scolastici e i progetti dedicati al sociale, come ad esempio anche l’attività relativa al Sitting Volley, pallavolo da seduti per diversamente abili e normodotati.

«L’aver ottenuto per la seconda volta consecutiva la certificazione di qualità ‘oro’ per il settore femminile e maschile congiuntamente – ha commentato il presidente Maurizio Morganti – è un punto di partenza per mantenere la nostra associazione, così diffusa nel territorio cesenate, al livello di professionalità e organizzazione che tutti ci aspettiamo, come dirigenti, allenatori, genitori e cittadini. Professionalità e organizzazione che ritroviamo nel nostro staff di allenatori e dirigenti coordinati dal direttore tecnico Prof. Pietro Mazzi».

Il Volley Club Cesena con i suoi 1000 atleti (maschi e femmine), le 58 squadre, i 45 allenatori e i 30 dirigenti, è da anni il club italiano con il maggior numero di tesserati ed è il socio fondatore del Consorzio “Romagna in Volley”, uno dei Consorzi sportivi maggiori in Europa.