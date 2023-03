Volley A2, Pinali, la Consar e quella intensità vincente

A caccia del bis. Settimana di lavoro per la Consar Rcm Ravenna che domenica prossima alle 19 al Pala Bigi di Reggio Emilia cercherà di bissare la grande prova di domenica scorsa contro Vibo Valentia per centrare l’obiettivo play-off, magari cercando nelle ultime tre gare di regular season di ottenere una posizione migliore rispetto all’attuale ottava. A Reggio contro la Conad non sarà di sicuro una passeggiata perché gli emiliani sono attualmente in zona play-out, ma alle spalle hanno il fanalino di coda Motta di Livenza a tre lunghezze, che nelle ultime sei partite è stato capace di ottenere ben 12 punti, quindi ancora in grado di agganciare i reggiani ed evitare la retrocessione diretta.

La gara dei romagnoli contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia è stata perfetta, un 3-0 senza discussioni, con statistiche di squadra da stropicciarsi gli occhi: 62% in attacco, 7 muri e 6 ace, di cui quattro del solo Orioli e con prestazioni individuali da grandi campioni: Comparoni 86% in attacco e 4 muri, Ceban 80% in attacco e Roberto Pinali best-scorer con 14 punti ed 81% in attacco in quella che è stata una delle sue migliori partite da quando gioca a Ravenna.

«Siamo stati veramente bravi – esordisce Pinali – siamo partiti tutti fortissimo come il nostro coach ci chiedeva già da un po’ di tempo e questa volta siamo riusciti a mantenere la stessa intensità fino in fondo».

Fondamentali sono state le prove al servizio, dove era necessaria potenza per evitare il gioco facile al regista Orduna ed in ricezione dove era necessario contrastare i potenti servizi della capolista: «In battuta siamo andati molto bene – prosegue Pinali – soprattutto Orioli che ha martellato in ogni zona del campo ed anche in ricezione siamo riusciti a tener testa alle potentissime battute avversarie. Eravamo in grazia divina e quando arrivano giornate come queste siamo inarrestabili».

Pinali è soddisfatto anche della sua prova personale: «Sono contento di essere tornato quello di un tempo – conclude lo schiacciatore della Consar Rcm – ora cercheremo di mantenere questa qualità di gioco anche nelle ultime partite di regular season per centrare l’obiettivo play-off».