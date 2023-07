Volley A2, la Consar Rcm chiude la rosa col ritorno di Grottoli

La Consar Rcm chiude la campagna acquisti con il ritorno a Ravenna di Lorenzo Grottoli, centrale 23enne cresciuto nelle giovanili ravennati, poi andato a fare esperienza in A3, prima a Portomaggiore, poi a Bologna.

«Sono molto contento di poter tornare nella squadra della mia città – esordisce Grottoli – e sono pronto a dare tutto me stesso per ricambiare la fiducia di Bonitta e della società. Avevo ricevuto altre proposte, le stavo vagliando, ma poi la chiacchierata con Marco è stata decisiva nel convincermi a rientrare».

Col ritorno di Grottoli la Consar Rcm versione 2023/2024 è al gran completo. Solo uno straniero in organico (il canadese Falardeau) ed appena quattro atleti nati prima del 2000: Stefano Mengozzi (1985), Riccardo Goi (1992), Martins Arasomwan (1995) e Marco Rocco Panciocco (1999) a dimostrazione della volontà della società e del suo tecnico di stupire anche quest’anno con una formazione giovanissima e piena di talenti.

«Entro in un gruppo giovane e competitivo – prosegue il neo centrale ravennate – che ha entusiasmo e grandi motivazioni, e dove ritrovo ragazzi che conosco bene. Porto in dote l’esperienza maturata in due stagioni di A3, dove ho capito come un atleta si deve allenare e si deve approcciare all’attività sportiva. Il salto dalla B alla A3 è stato grande, ma so già che quello dalla A3 alla A2 lo sarà ancora di più sia dal punto di vista tecnico che fisico – conclude Grottoli – non vedo l’ora di cominciare». Il centrale romagnolo ha chiuso la scorsa stagione a Bologna con 115 punti di cui 11 ace e 43 muri.

La rosa

Questi gli atleti che difenderanno dunque i colori della Consar Rcm nella stagione A2 maschile 2023/2024. In regia Filippo Mancini (2004) ed Antonino Russo (2004), nel ruolo di opposti Alessandro Bovolenta (2004) e Martins Arasomwan (1995), quest’ultimo con possibilità di essere schierato anche al centro; di banda Evan Falardeau (1999), Jan Feri (2004), Mattia Orioli (2004) e Marco Rocco Panciocco (1999); al centro Filippo Bartolucci (2003), Lorenzo Grottoli (2000), Stefano Mengozzi (1985) e Lorenzo Menichini (2005), mentre i due liberi saranno l’esperto Riccardo Goi (1992) ed il giovanissimo Leonardo Chiella (2006).