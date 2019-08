Violenza in hotel su 14enne, arrestato noto albergatore di Rimini

RIMINI. Un insospettabile albergatore riminese di 57 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di un turista 14enne ospite del suo hotel, un quattro stelle. I carabinieri di Rimini gli hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Rimini Benedetta Vitolo su richiesta del pm Giulia Bradanini. Secondo l’accusa il minore, semi-addormentato su una sedia a dondolo nella veranda, sarebbe stato molestato e costretto a subire un rapporto orale da parte dell’adulto. Paralizzato dall’imbarazzo e incapace di reagire, lo avrebbe lasciato fare per poi correre via di sopra e svegliare di soprassalto il padre per raccontargli, ancora stravolto, l’accaduto. L’imprenditore, incensurato, è difeso dagli avvocati Paolo Righi e Alessandro Pierotti: l’interrogatorio di garanzia è fissato per oggi, ma nel frattempo, lui ha già rilasciato una dichiarazione spontanea davanti al pubblico ministero nella quale ha respinto ogni addebito: «Sono innocente: non ho mai sfiorato quel ragazzino».

