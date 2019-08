FORLI'. Paura intorno a mezzanotte per una violenta lite in piazza Saffi tra due stranieri, forse ubriachi. La peggio è toccata ad un uomo che non aveva documenti, portato all'ospedale "Bufalini" di Cesena in gravi condizioni. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato dai Carabinieri.

