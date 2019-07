Vincono 100mila euro al SuperEnalotto ma non li riscuotono

Vincere 100mila euro e non riscuotere la somma. E’ quanto sta accadendo a 8 vincitori del SuperEnalotto Superstar “Pasqua 100x100”, due dei quali in Romagna, nel Riminese e nel Cesenate, che hanno vinto la cospicua cifra al concorso del 20 aprile ma ancora non sono passati a riscuotere. Si tratta di fortunati quanto distratti scommettitori che hanno effettuato le giocate vincenti alla tabaccheria Edicolè di Mercato Saraceno e al Bar Sport di San Leo. E che devono affrettarsi: i termini per la riscossione, 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino di concorso, scadranno venerdì 19 luglio 2019.

Intanto mentre qualcuno deve fare i conti con la memoria per ricordare dove ha riposto la ricevuta vincente, altri stanno già fantasticando su come investire il montepremi da capogiro del SuperEnalotto che per l’estrazione di martedì 9 luglio metterà in palio 184,2 milioni di euro, ad oggi il Jackpot più alto al mondo e quello più alto mai assegnato nella storia del gioco.