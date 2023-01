Villa Verucchio, rimprovera il vicino per le bestemmie: la lite finisce a coltellate

Una lite finita nel sangue quella di ieri sera a Villa Verucchio, con un 31enne (già seguito dai servizi sociali) indagato per lesioni dopo una baruffa sfociata in una serie di coltellate nei confronti del vicino di casa di 41 anni. Tra i due abitanti di via Rossini non correva buon sangue e ieri il più giovane dei due ha rimproverato il vicino per le continue bestemmie. Ne è scaturita una rissa con 4 coltellate che per fortuna non hanno procurato lesioni gravi (la coltellata più grave è arrivata vicino a un polmone), con il 41enne già dimesso dall’ospedale dopo il pronto intervento dell’ambulanza del 118. Sul posto i Carabinieri per le indagini.