Video hard girato a Misano, l'attrice domenica sarà sul lungomare

MISANO. Ha suscitato molta curiosità Anna Doping, protagonista del video bollente girato a Misano. Bionda, avvenente e dal marcato accento romagnolo, sul web è partita la caccia ai suoi profili social. Il filmino è stato realizzato da una ditta italiana specializzata in riprese amatoriali la Centoxcento, dove protagoniste e protagonisti sono spesso non professionisti, e per questo nascondo il proprio viso dietro a una maschera. Anna sta correndo sul lungomare misanese, quando viene fermata dall’altro protagonista del video. Inquadrata di spalle, durante l’approccio, afferma di essere sposata. «Anna di Misano l’ho sentita giusto un’ora fa – twitta Alex Magni, regista e attore –. Mi ha detto di riferire a tutti i fan che domenica mattina dalle 8 alle 11 sarà sul lungomare ad allenarsi e che indosserà lo stesso completino». Il video caricato il 16 luglio scorso ha già registrato oltre 18.300 visualizzazioni: così tra i più curiosi è scattata la “caccia” alla protagonista, per capire se si tratta di una ragazza di Misano oppure di una donna della provincia di Rimini.

