“Vi racconto il mio gelato botanico termale”: Roberto Leoni è l’artista dei dolci a Cesena

Roberto Leoni, ambasciatore del gelato italiano nel mondo, è un artigiano avanguardista green, e così, dopo il gelato all’acqua di mare di Cesenatico, celebre invenzione gourmet del 2019, per il 44° Sigep di Rimini firma il suo gelato “botanico”: tre gusti vegetali alle acque termali di Romagna.

Leoni concepisce il gelato come l’esaltazione dei sapori che lo compongono attraverso un sapiente equilibrio tra ingredienti, rispetto per il territorio, mescolato ad un grande spirito d’inventiva. Dal 2017 Leoni ha dato avvio alla “Caffelatteria”, in quel di Cesena: si tratta di un bar-gelateria-latteria, con diverse sedi, dove al suo interno si panifica, si fa yogurt, si propongono colazioni, merende, aperitivi. Il suo interesse a tutto tondo per l’ambiente, le materie prime e i sapori della Romagna lo ha condotto all’acquisto di un podere sulle primissime colline cesenati, in cui Roberto ha piantato molti “frutti dimenticati”, quelli autoctoni perduti, valorizzati dal poeta Tonino Guerra, come pere Volpine, pesca Bella di Cesena, l’Albicocco Reale, e tante altre varietà.



Botanica e acque termali



Dopo avere partecipato a varie fiere di settore e aver vinto titoli prestigiosi, come quello allo Sherbeth di Palermo, quest’anno Leoni condensa inventiva e maestria portando al 44° Sigep, presso lo stand dell’Associazione Italiana Gelatieri (padiglione C5): il frutto delle sue ultime ricerche, il “Gelato Botanico” arricchito con acque termali delle fonti di Fratta Terme, Bagno di Romagna e Riolo Terme, green e in linea con le tendenze del food più spinto e innovativo. Ecco quindi che Leoni abbina le differenti proprietà surgive a ingredienti a base vegetale, ovvero il gelato al “formaggio” fermentato di mandorle con acqua di Fratta Terme (Plant Based), il gusto di avocado siciliano, fiori di acacia e acqua termale della fonte “Chiardovo” di Bagno di Romagna (Glocalism) ed il gelato alla nespola romagnola ai fiori di sambuco con acqua “Vittoria” di Riolo Terme (Regenerative Food).

Le acque utilizzate sono state fornite dalle terme «già sanificate e controllate, quindi non hanno nessun bisogno di essere purificate, assolutamente sicure a livello sanitario – specifica il gelatiere – Quella di Bagno proviene da sorgente sulfurea, mentre le altre due sono salsobromoiodiche, molto saline, addirittura quella di Fratta ha una concentrazione salina superiore a quella del nostro mare; le terme di Riolo hanno differenti acque, quella che mi è stata fornita è “Vittoria”, caratterizzata da una giusta salinità. Inoltre tutti e tre i gusti sono preparati con zucchero d’uva, che permette di usare meno saccarosio, perché ha un punto di dolcezza molto spiccato, esaltando in maniera naturale i sapori degli ingredienti, soprattutto della frutta, infine questi zuccheri di uva sono stati aromatizzati con dei fiori».

L’avocado siciliano glielo ha portato un amico che sarebbe comunque venuto in fiera, e «quindi con questa consegna non abbiamo gravato ulteriormente sull’ambiente. Il gusto l’ho preparato con sciroppo di uva profumato ai fiori di acacia e l’acqua “Chiardovo”, leggermente sulfurea, dal leggero sapore di uovo, si sposa benissimo con il frutto dell’avocado. Invece la bassa salinità dell’acqua “Vittoria” permette di esaltare un frutto quasi dimenticato, la nespola romagnola, qui aromatizzata con sciroppo ai fiori di sambuco, tutto proveniente dal mio podere». Per esaltare questi gusti, Leoni propone di abbinare «il formaggio vegetale di mandorle col cioccolato fondente, che ne smorza il sapore, valorizzando entrambi. Il gelato di avocado siciliano lo vedo con pistacchio puro proveniente dalla stessa terra, mentre il gusto nespola e sambuco con un buon gelato di crema fatto “come una volta”, con buccia di limone e bacca di vaniglia. Cosa c’è di più buono?».



Spirito green



Usare la forza mediatica del Sigep è importante anche per divulgare messaggi significativi nei confronti della salvaguardia delle risorse del pianeta e assecondare il ciclo naturale di maturazione di frutta e verdura. «Gli studi sulle tematiche alimentari post-pandemia e le difficoltà di approvvigionamento di materie prime generate dalla guerra in Ucraina – spiega ancora il cesenate – restituiscono nuove tendenze nel mondo del food, sempre più alla ricerca di sorgenti alternative. Le politiche di sostenibilità ambientale cambiano anche in base alle nostre scelte quotidiane a tavola». Quindi, anche con un gelato si può fare la differenza.