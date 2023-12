Verucchio, un’auto per aiutare Chiara: già raccolti 14mila euro

Procede a gonfie vele la raccolta fondi per comprare un’auto a una 17enne disabile di Verucchio. Chiara Selussi non parla, non cammina ed è ipovedente. Le sue giornate sono legate al grande coraggio della mamma che, caricando la carrozzina sull’auto, la porta ovunque ritagliandole spazio in un mondo dove le persone disabili sono spesso invisibili.

Isolate dal mondo

L’accorato appello per la raccolta fondi era stato lanciato l’8 dicembre scorso proprio dalla madre della ragazza, Simona Quadrelli, rimasta a piedi in autostrada tra Marche e Romagna, di ritorno dalla Lega Il filo d’oro, quando il macinino del 2004 con 350mila chilometri sul cofano aveva esalato l’ultimo respiro. Il rischio per le due donne era di finir segregate in casa nel cuore dell’inverno. Un logorio da scongiurare con l’acquisto di un veicolo attrezzato per le carrozzine, usato ma in buone condizioni, a cui aggiungere la pedana permettendo a Simona di accompagnare la figlia alle visite mediche che sono tante visto il suo quadro nosologico ma anche di concederle tregue con uscite in mezzo al verde. La monovolume adatta ha un costo che si aggira sui 25mila euro. Una cifra proibitiva per questa mamma che per seguire la figlia h24 non può lavorare.

Il cuore della Romagna

A spezzare l’angoscia è arrivato il miracolo di Natale: la cifra raggiunta dopo due settimane sfiora già quota 14mila euro. «Sono rimasta commossa dalla generosità di cui ha dato prova ancora una volta l’intera Romagna - commenta Simona -. Le volontarie dell’associazione Insieme per Chiara hanno costruito scatole dove lasciare offerte tappezzandole con l’articolo uscito e i negozianti di Verucchio sono scesi in campo per dare una mano». Qualcuno ha chiesto come regalo di compleanno donazioni per questa causa e altri rinunceranno a un dono natalizio per partecipare. Il bello è che non è l’unica novità sotto l’albero visto che è stato messo a disposizione di Chiara un macchinario legato all’Intelligenza artificiale che la sprona a compiere determinati movimenti azionando, una volta compiuto lo sforzo, colori e lucine da lei molto amate. Per chi volesse contribuire a tagliare distanze e disparità, il riferimento è Insieme per Chiara odv, erogazione liberale per acquisto mezzo di trasporto. Iban associazione: IT58C0623068102 000030481123.