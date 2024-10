Verucchio, scontro fra due auto, il parroco di Serravalle elitrasportato al Bufalini - Gallery

Il parroco di Serravalle, uno dei castelli di San Marino, è ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Bufalini di Cesena dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale ieri sera, intorno alle 23, in strada Cantelli, poco fuori dal confine con l’Italia. Due auto, una Mercedes e un’Audi A3 che viaggiava in direzione opposta verso San Marino si sono scontrate in un violento frontale. A bordo dell’Audi c’era il parroco di Serravalle, Don Pierluigi Bondioni, che ha riportato ferite gravi mentre il ragazzo, alla guida dell’altra vettura sarebbe illeso. Sul posto, oltre ai Carabinieri di Novafeltria e Pennabilli anche i Vigili del Fuoco, intervenuti per estrarre il parroco dall’auto, poi trasportato con l’Elisoccorso giunto da Bologna all’ospedale Bufalini di Cesena. Don Pierluigi Bondioni è ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata.