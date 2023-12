Verucchio, “io e mia figlia disabile senza auto e segregate in casa”: ecco come donare per acquistare un nuovo mezzo

Aiutatemi o saremo segregate a Villa Verucchio». Una raccolta fondi per regalare un’auto a Chiara e permettere alla sua mamma di portarla alle visite mediche, alla Lega del filo d’oro o semplicemente a fare un giro per svagarla. Chiara Selussi ha 17 anni e il sorriso più bello del mondo ma non parla, non cammina ed è ipovedente. Le sue giornate sono legate alla grande forza d’animo della mamma, Simona Quadrelli, lasciata a piedi dalla vecchia monovolume datata 2004. Un’auto che ha macinato più di 350mila chilometri, tutti spesi per accorciare le distanze in un mondo che non è a misura di disabili. «Qui non si dorme più – non la manda a dire Simona – la macchina serve di continuo, anche solo per portare mia figlia dal mio ex marito che ne è sprovvisto. Senza contare visite e controlli nonché gli impegni alla cooperativa “La goccia”».

Impegni resi una corsa a ostacoli dal generale Inverno che rende impossibile trascinare la carrozzina a forza di braccia col rischio che Chiara prenda freddo e si ammali. «Volevamo andare a trovare mia sorella in Svizzera – prosegue Simona – ma la nostra monovolume non è più affidabile. L’auto è una questione vitale, io posso arrangiarmi con il bus ma per lei diventa un’apocalisse».

Lo scenario si complica

Uno scenario destinato a peggiorare nel prossimo aprile, quando la ragazza diventerà maggiorenne e dovrà esser accompagnata più volte a settimana da due fisioterapisti privati, nonché dall’esperta di agopuntura. Senza piano “B” le due donne saranno segregate a Villa Verucchio, visto che chiamare un’associazione abilitata costa 80 euro tra andata e ritorno, solo per andar dal babbo. «Non cerco una macchina nuova né un modello di grido – precisa ancora Simona – solo un usato sicuro e adatto alle esigenze di Chiara. Dati alla mano, parliamo di circa 25mila euro più altri 3mila per spostare la pedana da un mezzo all’altro. Nessuno immagina quanto mi pesi chiedere in un periodo poco bello dove tutti hanno problemi economici. Ma sono senza lavoro e senza casa, quindi, anche se mi fa male domandare, purtroppo non so come fare diversamente».

Ecco come aiutare

Insieme per Chiara odv, erogazione liberale per acquisto mezzo di trasporto. Iban associazione: IT58C0623068102 000030481123.