Verucchio, ciclista 19enne sbatte contro un albero mentre si allena: trasportato in elicottero in ospedale - Gallery

Incidente nella tarda mattinata di oggi intorno a mezzogiorno in via Casale, il tratto di via Marecchiese all’altezza di Villa Verucchio. Due ragazzi di una squadra giovanile di ciclismo stavano allenandosi e procedevano in direzione mare, quando verso le 12 si sono trovati di fronte un pedone con le cuffiette che stava attraversando sulle strisce. Il ciclista più avanzato ha frenato e il ragazzo alle sue spalle ha urtato con la sua bici la ruota posteriore del compagno, cadendo sulla destra della carreggiata e andando a sbattere violentemente contro un albero. Il 19enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto anche la Polizia Locale. Il ragazzo non risulterebbe in pericolo di vita.