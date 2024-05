Tre giovani di Verucchio alle Olimpiadi di Parigi: saranno protagonisti della cerimonia inaugurale

Sono stati ricevuti e insigniti in municipio dalla sindaca Stefania Sabba i giovani talentuosissimi atleti della Scuola “Yonghon” di Taekwondo diretta dal maestro Roberto Boghi. Una fucina di talenti che in questi anni ha portato il nome di Verucchio in Italia, in Europa e nel mondo e fra qualche settimana lo proietterà nel palcoscenico principe dello sport, le Olimpiadi di Parigi. I 19enni Alessandro Rizza e Luca Ferella e il 15enne Nicolas Achilli saranno infatti protagonisti di una dimostrazione alla Cerimonia inaugurale, una vetrina ineguagliabile in diretta in mondovisione.

Alessandro Rizza si è laureato campione europeo di coppia Poomsae e Freestyle con la 20enne Giuditta Carlini a Innsbruck e nelle medesime categorie ha conquistato un argento e un bronzo al Campionato italiano nella catergoria Singolo Free Style a Napoli nel dicembre 2023. Luca Ferella si è laureato campione mondiale di Demo Team Over 17 in Corea nell’agosto 2023 (rassegna iridata in cui ha conquistato anche due bronzi), campione europeo nel Penta Freestyle nel novembre 2023 a Innsbruck nella squadra di cui faceva parte anche la 29enne Valentina Arlotti e ha conquistato un bronzo nel Poomsae e Freestyle ai Campionati Italiani. Il 15enne Nicolas Achilli di medaglia d’oro iridate ne ha portate a casa addirittura cinque ai Mondiali in Corea nelle diverse categorie Under 17 e due bronzi all’Europeo di Innsbruck nel singolo e nella coppia Forme e ha vinto due ori ai Campionati Italiani nel singolo Forme e Freestyle a Napoli nel dicembre 2023.