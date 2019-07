Versalis, a Ravenna ci sono 135 milioni da investire

RAVENNA. Mezzo milione è già stato messo. E ora cinque milioni sono già impegnati e questi trascineranno obbligatoriamente a sé i 135 necessari all’investimento. Si tratta dello Swing-sbs, ovvero delle gomme sintetiche Green Tyre sperimentate per lungo tempo a Ravenna e su cui ora Versalis (gruppo Eni) si sente, finalmente, pronta a rompere gli indugi.



Vent’anni di gestazione

Un prodotto competitivo, strategico, con una lunga storia e un’incubazione nei laboratori di Ravenna. E su cui nei decenni i sindacati avevano spinto per un progetto ancora più significativo. Di “Sbr in soluzione”, si parla infatti ormai da vent’anni. La ricerca applicata a questo materiale a Ravenna non si è mai fermata, ma il mercato nel frattempo non si è allargato.

Così già da un po’ si era abbandonata l’idea del nuovo impianto sulla Sbr-s (che sarebbe costato 350 milioni), ma si era pensato a come implementare l’impianto Sol, implementando la linea, detta Swing-sbs/sbr. Ora, dopo un incontro che c’è stato fra le rappresentanze sindacali e il Gruppo, è evidente che il passo sarà finalmente compiuto.

