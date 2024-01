Siccità, gelate e alluvione. Un anno di eccessi

L’anno più caldo dal 1961, gelate tardive, precipitazioni profondamente irregolari, siccità e alluvioni, grandinate e raffiche di vento: il 2023 in Emilia-Romagna è stato un anno di estremi meteo-climatici e di grandi danni.

L’Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia della Regione fa un bilancio dell’anno appena trascorso da questo punto di vista: per gran parte dell’anno le temperature sono rimaste al di sopra dei valori climatici e si sono verificati molti eventi durante i quali l’indice termico regionale ha superato, a volte anche di diversi gradi, i massimi valori osservati a partire dal 1961. Ma il 2023, sottolinea l’Agenzia, non è trascorso solo all’insegna del caldo. Da segnalare, per esempio, anche gelate tardive primaverili, come quelle della prima metà di aprile, esiziali per le colture frutticole (si è stimata una perdita di produzione sul 70% per le albicocche e sull’80% per le pere).

Dal punto di vista pluviometrico, ugualmente l’anno è stato estremo. Le precipitazioni totali regionali sono state infatti nella media, ma la loro distribuzione ha avuto un andamento del tutto sproporzionato, con un alternarsi di episodi molto intensi e lunghi periodi di scarsità. Dapprima la siccità ha caratterizzato pesantemente i primi quattro mesi dell’anno, con gravi impatti sulle portate del Po e sull’ingressione del cuneo salino alla sua foce, poi è stata la volta delle alluvioni. A maggio, con due episodi a distanza ravvicinata, si è scaricato sulla Romagna un quantitativo di precipitazioni tra un quarto e metà del valore atteso per l’intero anno. L’impatto è stato devastante: 17 decessi, allagamenti su più di 540 km2, 65.598 frane (78,5% delle quali nuove), danni a case, attività produttive e infrastrutture, lesioni a 1.950 strade, guasti ai sistemi fognari e di scolo, moria di pesci, perdite economiche per circa 8 miliardi e 600 milioni di euro. E, aldilà di questi due episodi di particolare violenza, in tutto l’anno le precipitazioni hanno avuto andamento discontinuo e sono state frequentemente accompagnate da grandine e raffiche di vento, spesso foriere di molti danni. È il caso delle grandinate di luglio, con chicchi grandi fino a 5 cm in Emilia-Romagna, o delle intense raffiche di vento, che hanno colpito le aree dell’Appennino centro-orientale tra il 2 e il 5 novembre, con velocità fino a 154 km/h a Pennabilli (629 m). I fenomeni rilevanti non si sono fatti mancare mai nel corso dell’anno. Ad eccezione di giugno, durante tutti i mesi il territorio regionale è stato interessato da criticità di diversa natura, confermando il 2023 un anno estremo per eccellenza. Ma se questo rientra secondo gli studiosi in una tendenza che è sempre più generale, non dovrebbe però diventare la norma. Stando alla Commissione incaricata dalla Regione per valutare l’eccezionalità delle alluvioni di maggio, i tempi di ritorno per i singoli eventi di tale portata variano tra 100 e 500 anni, a seconda della località considerata, mentre per tornare ad avere due episodi di tale intensità così ravvicinati nel tempo pare debbano passare almeno 1000 anni. cecilia moretti