«La lezione dell’Adriatico la nostra foresta blu»

«L’Adriatico è la nostra foresta blu, un patrimonio di bellezza e naturalezza, che dovrebbe insegnarci a vivere una relazione d’amore con la Natura». Così argomenta Fabio Fiori, marinaio, insegnante, girovago e scrittore, nonché primo protagonista di “Pagine Verdi”, un calendario di incontri per sensibilizzare alla tematica ambientale. A Verde racconta il suo punto di vista sul rapporto atavico tra uomo e mare.

Che insegnamenti ha tratto dal mare?

«A prendere e dare nella misura necessaria, a superare gli atteggiamenti predatori per cercare una nuova armonia. L’Adriatico mi ha insegnato a saper pazientare, ad attendere il momento propizio per avventurarmi, nell’accezione più ampia del temine. Un’avventura carnale e culturale sempre nuova e appassionante».

Quello tra uomo e mare è un sodalizio atavico. Funziona ancora oggi? Con quali equilibri?

«Va innanzitutto ricordato che il mare non è mai stato amico dell’uomo, al più complice della sua irrequietezza, parafrasando Joseph Conrad, il più grande marinaio e scrittore di sempre. Se questa frase riassume i rapporti di forza ancestrali, va però presa consapevolezza del progresso scientifico e tecnologico, in tutti i suoi ambivalenti aspetti. L’uomo ha oggi una responsabilità ambientale che deve esercitare sia in termini politici che individuali, con scelte coerenti».

Quali le principali regole di rispetto verso il mare?

«Per rispondere con una battuta, dico più vela e remo, meno motore. Più in generale - considerando che il consumo rimane la malattia dell’uomo contemporaneo che infetta irreparabilmente anche gli ambienti, mare compreso - devono essere riscoperte, valorizzate e praticate temperanza, sobrietà e frugalità. Less is more è il mantra dei minimalisti, che va declinato anche ai consumi quotidiani».

Il mare separa o unisce i Paesi fra cui si frappone? Quali somiglianze e quali diversità tra le due sponde dell’Adriatico?

«L’uomo naviga fin dalla notte dei tempi, quindi il mare unisce. Ovviamente condizioni meteorologiche e geopolitiche impongono le loro regole. Ma lo spirito odissiaco che sta in ogni marinaio ha sempre permesso di affrontare le difficoltà e spesso di superarle. Per secoli l’Adriatico è stato il Golfo di Venezia, senza alcuna nostalgia o campanilismo, idealmente dico che un’unitarietà nuova, multiculturale va ritrovata. Certo che l’identità è esclusiva e pericolosa, mentre al contrario l’appartenenza è inclusiva e fruttuosa. L’appartenenza non è un documento rilasciato da una autorità, ma è un esercizio, materiale e culturale, rinnovato nel tempo».

Ha scritto il libro Abbecedario Adriatico. Quali parole identificano di più il nostro mare?

«Non mi stanco mai di dire e di scrivere che l’Adriatico è un amore difficile, perciò ancor più appassionante. Un amore che ha anche un suo vocabolario, articolato e multilinguistico. Parole che ho imparato da bambino andando a vela: fortunale, marea, vento, faro, trabocco, uscocco. Altre che ho scoperto navigando lungo la sponda orientale, come jugo, otok e zaljev cioè scirocco, isola e golfo. Il mio è un abbecedario con una partitura doppia: naturale e culturale, tenute insieme da una vivida sensualità. C’è poi spazio anche per le parole della cucina, per i suoi sapori: brodetto, busara, mantecato, saór e tiella. Cinque ricette antiche e gustose, tipicamente adriatiche. Un modo per raccontare un’appartenenza adriatica conviviale». cecilia moretti