Vento a raffica a Rimini: la strage di auto e alberi. Foto e video

RIMINI. Stanno andando avanti dalle 18 di venerdì gli oltre 150 interventi dei vigili del fuoco per riportare alla normalità la situazione dopo il maltempo che si è abbattuto sulla costa per un paio di ore. Raffiche di vento fino a cento chilometri orari e la forte pioggia hanno abbattuto numerosi alberi, alcuni dei quali hanno colpito auto parcheggiate dove per fortune nessuno era all'interno. Colpiti anche alcuni cavi dell'Enel: numerose le case che ancora questa mattina di sabato sono senza corrente elettrica. Considerato l'elevato numero di richieste pervenute è stato inoltre attivato il protocollo per la collaborazione con il coordinamento dei volontari di protezione civile di Rimini.

