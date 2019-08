Vendemmia on the road a Oriolo dei Fichi con il Trat-Tour

FAENZA. Si rinnova l'appuntamento con la vendemmia on the road a bordo del Trat-Tour. Dal 7 al 28 settembre per il terzo anno consecutivo sulle colline di Oriolo dei Fichi (Faenza) torna il viaggio panoramico tra le cantine e l’antica torre medievale. Quattro sabati da non perdere tra incontri e degustazioni, un’esperienza a tu per tu con i colori, i profumi e i sapori della vendemmia vissuti insieme ai vignaioli, che apriranno le porte delle loro cantine.

L’appuntamento è per ogni sabato, dall’8 al 29 settembre con le cantine dell’Associazione per la Torre di Oriolo. Dalle 11 alle 19 un carro panoramico trainato da un trattore porterà adulti, bambini e famiglie in un tour tra le cantine (Leone Conti, Spinetta, Ancarani, San Biagio Vecchio, La Sabbiona e Poderi Morini) e l’antica torre medievale. Il punto di ritrovo sarà il parcheggio nel parco della Torre di Oriolo: da qui ogni 45 minuti ci sarà una partenza. Chi vorrà potrà anche spostarsi da una cantina all’altra percorrendo a piedi alcuni tratti panoramici segnalati da cartelli.



Durante il Trat-tour (il cui costo è di 2 euro a persona) i passeggeri potranno fermarsi presso le cantine per ascoltare direttamente dai vignaioli riti e segreti della vendemmia, degustare calici di vini del territorio e acquistare bottiglie. Presso la Torre di Oriolo sarà allestito un punto ristorazione che dalle 12 fino alle 21 proporrà specialità e piatti tipici preparati con i prodotti delle colline di Oriolo e un punto vendita dove sarà possibile assaggiare e acquistare i prodotti dell’associazione. Per info, 333 3814000