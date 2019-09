Vela, prima edizione della Mediolanum Cup, da Rimini a Venezia VIDEO

Lo skipper Luca Del Zozzo intervistato sulla Mediolanum Cup Rimini-Venezia

RIMINI. Una nuova regata che vuol far parlare di sé. Giovedì a mezzogiorno, sul percorso Rimini-Venezia, prende il via la prima edizione della regata d'altura Mediolanum Cup organizzata da Club Nautico Rimini e Compagnia della Vela. Sono già 13 le imbarcazioni iscritte, da Orlanda di Sanzio Sammarini a Gianel di Andrea Musone. Ricchi i premi in palio (un orologio Tag Heuer Aquaracer, una bici elettrica pieghevole, un'iphone 8, ecc.). Gli equipaggi, dopo 90 miglia di navigazione, saranno ospiti venerdì sera della cena di gala presso la sede nautica della Compagnia della Vela di Venezia sull'Isola di San Giorgio Maggiore. Fra i marinai partecipanti da segnalare anche la presenza di due ex ministi che hanno partecipato alla miniTransat, Luca Del Zozzo e Michele Zambelli (quest'ultimo da un po' di tempo assente dal mondo delle regate). Per facilitare quanti vogliono partecipare la settimana dopo alla Barcolana di Trieste sono previste facilitazioni per l'ormeggio a Venezia.