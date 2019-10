Vasco Rossi vuole organizzare un festival rock a Imola

IMOLA. Vasco Rossi vuole organizzare un Festival del Rock a Imola. La notizia è apparsa ieri nel tardo pomeriggio. Un video postato sulla pagina del social Instagram e immediatamente rilanciata dai suoi fans Il Blasco un breve video annunciata di essere riuscito a convincere il suo manager ad organizzare un festival del Rock Imola. E ammette che non è stato facile. Per convincerlo in giugno era stata organizzata all'autodromo la manifestazione Imola chiama Vasco a cui avevano partecipato migliaia di persone che avevano intonato Alba chiara.

