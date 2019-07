Vandalismi nella notte a Cesena centro - VIDEO

CESENA. Vandali in azione in via Albertini durante la notte. Hanno preso di mira un parcheggio per residenti sfasciando tutto quanto incontravano. Erano le 2 circa quando i residenti hanno chiamato le forze del'ordine: danneggiate una decina di automobili.

I danni sono stati documentati questa mattina da un esercente con un video. Il tutto è avvenuto, a quanto sembra, non a scopo di furto ma "semplicemente" per vandalismo. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Che stanno indagando per cercare di identificare gli autori del gesto.