Valle Savio, tartufi e gnomi in tour in 12 Paesi europei

L’avventura della “Truffle Week” è partita in largo anticipo, sulla robusta trazione di un “Defender Land Rover”. La manifestazione “a tutto tartufo”, promossa dallo scorso anno dal Consorzio Natura e Natura, con la collaborazione dell’Accademia Italiana del Tartufo e del Club Italiano Lagotto, parte con un viaggio promozionale che porterà fino in capo al mondo programmi ed eccellenze dell’Alto Savio. Sono partiti ieri per il “Truffle Trip”, un tour fino a Capo Nord e ritorno, un “road show” promozionale con tappe lungo il percorso, il presidente di Natura e Natura e della Confcommercio di Bagno di Romagna, Giuseppe Crociani, e il ristoratore Alessandro Bravaccini, del ristorante “Alto e Savio” di San Piero. Poi, lungo il percorso, altri compagni di avventura si avvicenderanno a tener compagnia a Crociani. L’equipaggio farà sosta in particolare in Danimarca, durante il viaggio d’andata, con degustazioni e presentazione della “Truffle Week” 2023, anche grazie all’interessamento del cittadino onorario di Bagno di Romagna nonché operatore turistico Ib Larsen. Qui, tra domani e domenica, lo chef Bravaccini preparerà alcune specialità d’Alto Savio per poi rientrare a San Piero in aereo. Al ritorno da Capo Nord, seguendo la rotta Baltica, Crociani e “Truffle Trip” hanno fissato un appuntamento importante a Breslavia, la città polacca considerata la capitale degli gnomi. Incontreranno il sindaco del posto, anche per porre le basi di una sorta di gemellaggio tra gli gnomi e le città dei due territori. Nella ventina di giornate di viaggio, l’equipaggio del “Truffle Trip” attraverserà Austria, Germania, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia e naturalmente buona fetta dell’Italia. Ieri sera tappa a Innsbruck e domani si arriverà ad Aarhus in Danimarca. L’obiettivo è promuovere il territorio dove nel prossimo mese di dicembre si realizzerà il grande evento dedicato al tartufo: la “Truffle week”. Ma prima è in programma anche un “Truffle Weekend” in primavera.

«Dopo aver risalito l’Europa fino ad Alta in Norvegia lungo la direttrice nordica – spiega Crociani – arriveremo a Nordkapp, e rientreremo poi più ad est, attraversando Rovaniemi, il villaggio di Babbo Natale, fino alle capitali baltiche, facendo conoscere il nostro territorio e le sue eccellenze in 18 tappe in 12 nazioni, lungo un itinerario di 8.905 chilometri. Vogliamo divulgare la bontà italiana e il nostro territorio, promuovere l’amicizia e la pace tra diversi popoli e tradizioni e delineare un possibile gemellaggio con Breslavia, patria degli gnomi».