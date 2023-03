Valle Savio, frana: mezzi al lavoro ma altri brutti segnali

Sono continuati per tutta la giornata di ieri i lavori per ripulire la parete a monte della Strada provinciale dalla quale, nella giornata di giovedì, si sono avviati movimenti franosi, che hanno costretto a bloccare il transito dei veicoli e anche il passaggio sulla pista ciclopedonale tra San Piero e Bagno di Romagna. Con mezzi e ruspe dalle lunghe “braccia” tutto il versante è stato ripulito dal materiale pericolante. Terreno e piante cadute sulla carreggiata fino al bordo della pista ciclopedonale, sono stati poi caricati su camion per lo smaltimento. La speranza è che, come annunciato venerdì sera dal sindaco, entro domani si possa ripristinare un passaggio almeno a senso unico alternato sulla Provinciale. Al momento restano in vigore le disposizioni diramate per i collegamenti stradali alternativi. Tra San Piero e Bagno e verso i Mandrioli, e viceversa, i veicoli possono percorrere esclusivamente la E45 per (e da) Verghereto e poi per (o dalla) Strada provinciale 137. Gli autoarticolati superiori alla motrice in arrivo a Bagno o diretti verso la Toscana devono passare per Pieve Santo Stefano (e da lì andare verso Bibbiena e Badia Prataglia ed eventualmente i Mandrioli) per le limitazioni di carico presenti nel tratto della Sp 137 tra Verghereto e Bagno, a causa del restringimento dovuto alla frana che già in precedenza aveva coinvolto quella strada. La bretella aperta nell’area sul retro delle scuole medie può essere utilizzata esclusivamente dai mezzi di soccorso e dai pedoni, in alternativa alla pista ciclopedonale.

I trasporti pubblici effettuano una fermata nella rotonda antistante il centro sportivo di Bagno e un’altra fermata presso le scuole medie, in modo da consentire a utenti e studenti del Liceo scientifico “Righi” di ridurre i tempi che sarebbero richiesti dal percorso in E45. Si è deciso di attivare una navetta con servizio di trasporto dal centro di Bagno di Romagna fino alla rotonda davanti al centro sportivo: da lì a piedi si potrà raggiungere il piazzale delle scuole medie, da dove partono e arrivano gli autobus per Cesena.

Ieri mattina si è intanto verificato uno smottamento anche nel tratto tra Quarto e Valbiano, ma senza particolari problemi per la viabilità. Inoltre, lungo la strada dei Mandrioli la neve che si scioglie continua a provocare qualche slavina, prontamente ripulita con l’intervento dei mezzi spalaneve della Provincia.

Sull’argomento frane ieri è intervenuto anche il presidente della Provincia Enzo Lattuca, che ricordando le varie frane di questi giorni (a Bagno di Romagna la Sp 138, tuttora chiusa al transito, a Sarsina la Sp 29, riaperta, e a Sogliano la Sp 30, riaperta con senso unico alternato)., sottolinea il «lavoro incessante» dei tecnici dell’ente per ripristinare la viabilità e limitare i disagi. «Il tema del dissesto idrogeologico è sempre più pressante – sottolinea – ed è necessario dare agli enti locali strumenti e risorse per poter lavorare davvero sulla prevenzione».