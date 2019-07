Un'altra tragedia a Ravenna: muore un motociclista 62enne di Cesena

RAVENNA. Non si ferma la scia di sangue nelle strade ravennati. Questa notte si è verificato un altro incidente mortale in uno scontro auto-moto, nel quale ha perso la vita un centauro di Cesena. L'incidente è avvenuto a Sant'Antonio all'incrocio tra via Sant'Alberto e via Guiccioli, verso mezzanotte.

La vittima è un 62enne di Cesena, Maurizio Borghetti. L'uomo viaggiava in sella ad una grossa Bmw 1200 quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale intervenuta sul posto, si è scontrato con una Opel condotta da un ragazzo di 21 anni di Ravenna.

Sul posto sono giunti subiti i mezzi del 118, le condizioni del 62enne erano gravi e l'uomo è morto durante il trasporto in ospedale.