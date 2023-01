Una gambettolese in audizione alla Camera per Mediterranea

L’abrogazione del decreto Piantedosi e una commissione d’inchiesta parlamentare su quello che accade nel Mediterraneo centrale e in Libia. Sono queste le richieste che i rappresentanti delle Ong che si occupano di ricerca e soccorso in mare convocate in audizione a Roma hanno presentato nella riunione congiunta delle commissioni Affari Costituzionali e Trasporti martedì scorso. Tra loro c’era anche la gambettolese Vanessa Guidi che rappresentava l’associazione Mediterranea Saving Humans di cui è presidente nazionale. Con Mediterranea c’erano anche Open Arms, ResQ e Sea Watch. Ma nella stessa giornata sono state ascoltate anche altre realtà che si occupano di soccorso in mare o più in generale della difesa dei diritti umani, come Emergency, Medici Senza Frontiere, Alarm Phone. Erano state le associazioni stesse a chiedere di poter essere ascoltate.



Vanessa Guidi, 30 anni appena compiuti, medica in formazione specialistica in medicina d’emergenza e urgenza, con Mediterranea ha partecipato a diverse missioni in mare «in qualità di medica e capomissione». Sono 680 le persone che Mediterranea, con la sua nave Mare Jonio, ha soccorso nelle 12 missioni realizzate dal 2018 ad oggi. La Mare Jonio, ha ricordato Guidi, «è l’unica battente bandiera italiana di tutta la civil fleet europea», fa parte della marina mercantile italiana. Sono aspetti su cui nella sua relazione Guidi ha posto l’accento per respingere l’accusa che più volte è stata rivolta a Mediterranea e altre ong che operano nel Mediterraneo: quella di rifiutare la collaborazione con le autorità italiane. «Non sarebbe sensato, né legale, né efficiente per soccorrere persone in pericolo di vita non avere rapporti con le istituzioni italiane o non coordinare il soccorso con Roma».



Nel suo intervento Guidi ha spiegato che da quando è stato emanato il decreto non sono ancora usciti in missione: «Mare Jonio è ferma a Trapani per un’ispezione programmata della Guardia costiera italiana. È la tredicesima da quando siamo in attività. Mare Jonio fa parte della marina mercantile italiana e nessuna altra nave mercantile ha subito tanti controlli». I controlli frequenti e l’abuso di procedure burocratiche spesso cavillose è uno dei metodi usati dal precedente governo per rallentare e cercare di fermare l’attività delle ong.

Le ong hanno attaccato duramente il decreto: «È pericoloso non vederne le conseguenze», ha detto Guidi condannando duramente la «strategia dei porti lontani», che contraddice, aggiunge, «il decreto stesso che invece indica di andare nel porto sicuro». Non credono alla tesi secondo cui l’obiettivo sarebbe quello di «decongestionare la Sicilia e la Calabria, per cui sarebbe bastato aver migliorato in questi anni l’organizzazione del sistema di accoglienza». «Il vero scopo del decreto è allontanare le navi dalla sar libica».

Tutte le ong hanno chiesto l’abrogazione del decreto, che giudicano «inemendabile» e chiedono una commissione d’inchiesta parlamentare che metta al centro quello che succede nel mediterraneo centrale e le conseguenze degli accordi con la cosiddetta “guardia costiera” libica che l’Italia continua a rinnovare nonostante sia a conoscenza, «sin da prima della firma che nella costituzione libica c’è un articolo che prevede i lavori forzati per gli immigrati irregolari e cosa succede alle persone migranti quando vengono riportate in Libia».

«È sempre utile il confronto con le istituzioni – commenta Guidi dopo l’audizione – ma è frustrante dover continuare a difenderci, il fatto che si parli solo delle ong e del loro operato e non delle persone che attraversano quella tratta, del perché lo fanno e di cosa rischiano quando vengono respinti in Libia. Siamo stanchi anche di essere sentirci rivolgere accuse ormai ampiamente smentite dai processi e dai dati come quella di essere in combutta con i trafficanti o di essere un “pull factor” quando Ispi ha dimostrato che l’unico pull factor è il meteo. Accuse da cui ora abbiamo cominciato a difenderci anche facendo querele in maniera congiunta».