Un agriasilo nel mais, il labirinto “Dedalo” di Savio ospita centro estivo

CERVIA. Un vero e proprio “asilo estivo” ecosostenibile, dove i bambini vivono in mezzo alla terra, tra i cavalli e giocando con le pannocchie. A metterla in pratica sono stati i gestori di “Dedalo, il labirinto più grande d’Europa” a Savio.

«L’agriasilo è un’occasione unica per far incontrare i bambini oltre che con i propri coetanei, anche con la campagna e gli animali: per molti rappresenta un importante momento di socializzazione che passa attraverso una conoscenza più diretta della natura», spiega Mattia Missiroli, gestore e ideatore della struttura.



Gli agriasili, che stanno sempre più prendendo piede, sono dei luoghi dove i bambini svolgono attività un po’ diverse da quelle canoniche tipiche degli asili classici. È un’esperienza più completa e continuativa rispetto alle fattorie didattiche o agli orti didattici: si tratta di un’avventura quotidiana che affronta diversi aspetti della vita in campagna. Qui i bambini possono avvicinarsi al mondo agricolo vedendo da vicino gli animali, che altrimenti vedrebbero solo in tv o suo libri, e inoltre possono mangiare merende sane e genuine.

L’azienda agricola Dedalo – già passata alle cronache per aver realizzato dal 2015 il labirinto di mais più grande d’Europa – ha deciso di unire la propria esperienza agricola con la professionalità di Alice e il suo staff di maestre del centro per l’infanzia “Aligò”, ed è nata così una nuova avventura tra le pannocchie del Labirinto.