Un 32enne ferito grave in mountain bike a Bagno di Romagna - IL VIDEO

BAGNO DI ROMAGNA. Un ciclista di 32 anni residente a Forlì mentre stava facendo un’escursione in montain bike, insieme ad altri amici, nei sentieri che si dipanano a mezza costa fra i monti vicino a Bagno di Romagna per cause da accertare è caduto attorno alle 11.20, riportando un trauma cranico e una profonda ferita all’inguine, con un importante sanguinamento. I suoi compagni sono stati molto rapidi ed efficaci a tamponare l’emorragia, mentre, in questa fase molto concitata un terzo contattava il 118 Romagna per chiedere aiuto. La Centrale Operativa ha inviato sul posto l’ambulanza di Mercato Saraceno, il Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano attrezzato di Verricello con a bordo un Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino.

Il biker si trovava a circa 2 km dall’abitato di Bagno, è stato raggiunto dalla squadra del 118 e da quella del Soccorso Alpino, composta da 5 persone, dopo un faticoso avvicinamento a piedi verso il luogo dell’evento. Arrivati sul posto, i sanitari del 118 hanno stabilizzato il paziente bloccando con mezzi idonei l'emorragia.

Hanno valutato il paziente e confermato l’intervento dell’elicottero, che nel frattempo si trovava a pochi minuti da Bagno di Romagna. Il personale sanitario giunto sul posto è stato sbarcato con il verricello perché la zona non è atterrabile.

Una volta a terra il paziente è stato stabilizzato, gli è stata somministrata l’analgesia per il forte dolore. Terminata tutta la stabilizzazione, il ragazzo è stato recuperato dall’elicottero con il verricello, e trasportato, condizioni serie all’ospedale Bufalini di Cesena. E' in gravi condizioni.