Un 15enne di Forlì ferito in bici durante gara di downhill sul Cimone

FORLI'. Un 15enne forlivese ferito durante la gara di downhill in svolgimento a Sestola. L'incidente si è verificato nella pista dedicata che va da Pian del Falco a Sestola, al Cimone Bike. Erano circa le 13 quando l'adolescente, mentre stava effettuando la discesa, giunto all’altezza di Cà d’Albino nel compiere un salto con la bicicletta è caduto rovinosamente a terra.

Per sua fortuna gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone si trovavano già in zona con una squadra di 10 persone per l’assistenza alla gara.

I tecnici hanno raggiungono molto rapidamente l’infortunato e dopo averlo valutato e immobilizzato, hanno richiesto l’intervento dell’elicottero 118 di Pavullo, dotato di verricello, con a bordo oltre al medico e all’infermiere, anche un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino, in quanto il ragazzo aveva riportato un trauma cranico, una sospetta frattura di un arto inferiore e un trauma al bacino. Caricato a bordo dell'elicottero, il ragazzo è stato trasportato con un codice di media gravità all'ospedale di Baggiovara.