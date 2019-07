Turismo e sostenibilità: Gnassi candida Rimini per una sperimentazione

Nella serata di giovedì 4 luglio il sindaco Andrea Gnassi ha partecipato a Roma all’incontro ‘Green Talks: turismo e sostenibilità’ , organizzato da Flixbus Italia, che ha avuto come relatori il Ministro del Turismo, Gian Marco Centinaio, il managing director di Flixbus Italia, Andrea Incondi e il presidente di FareAmbiente Vincenzo Pepe.

In questa occasione, il sindaco di Rimini ha illustrato l’esperienza della città di Rimini verso sostenibilità e modernizzazione (dal PSBO al Museo Fellini, al parco del Mare) ‘per creare quelle relazioni e quelle connessioni, indispensabili a una città turistica libera e aperta 12 mesi all’anno’. Gnassi ha candidato Rimini a sperimentare un sistema integrato di ‘sharing tourism’, ispirato alla condivisone dei servizi, in particolare su accessibilità e trasporti collettivi pubblici e privati, in grado di offrire la più ampia e moderna gamma di servizi a ogni tipologia di ospite.